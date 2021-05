Secretário confirma que governo mineiro vai enviar vacina da Pfizer a 70 municípios. M. Claros deve ser um deles

Quinta 20/05/21 - 14h43

Noticia de há pouco, em BH:

- Diante das insatisfações das prefeituras, que apontam uma discrepância no percentual de envio de doses de vacina, em relação ao total da população dos municípios, o secretário geral do governo de Minas Gerais, Mateus Simões, afirmou que a próxima leva de doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 já poderão ser enviadas a outros 70 municípios do Estado.

- Nas primeiras remessas entregues pelo governo federal, o total dos imunizantes foi repassado a Belo Horizonte, em razão de determinações relativas ao acondicionamento em freezers de baixas temperaturas.(Rádio Super, BH)