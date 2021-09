Nuvens de poeira em S. Paulo e Sul de Minas são relativamente comuns nesta época do ano

Segunda 27/09/21 - 5h57

A nuvem de poeira em cidades de São Paulo e do sul de Minas assustou moradores e foi formada por combinação de ventos, tempo seco e onda de calor na Primavera.



A tempestade começou por volta das 17 horas, derrubou árvores e diminuiu visibilidade em estradas, sem registro de ocorrências graves.



De acordo com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, não houve ocorrências graves.



O fenômeno é causado por temporais com ventos fortes que, ao entrarem em contato com o solo seco, encontram restos de queimada, poeira e vegetação, que acabam criando "rolo compressor" de sujeira que pode chegar a 0 quilômetros de altura.



É relativamente comum nesta época do ano.