Montes Claros tem terceira tarde de 36 graus. Mas, chove forte, agora, a 150 km daqui, na altura da cidade de Augusto de Lima

Sábado 02/10/21 - 16h41

Montes Claros, pela terceira tarde seguida, segue com calor de 36 graus, com sol, e poucas nuvens.



A meteorologia mantém a previsão de 37 graus domingo e segunda, de máximas, com 38 na terça.



Contudo, há sinais de chuva nas proximidades.



Ainda há pouco, foi emitido sinal de atenção aos motoristas que viajam no trecho M. Claros/BH.



Chove forte no km 550, na Altura da cidade de Augusto de Lima.