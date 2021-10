Boa noticia: 5 estados do Brasil não tiveram mortes causadas pelo coronavírus, nas últimas 14 horas. Veja quais

Segunda 25/10/21 - 6h25

Boa notícia:



Nas últimas 24 horas, 5 estados do Brasil não registraram mortes causadas pelo coronavírus.



Sao eles: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso e Rondônia.



As mortes, no mesmo período, caíram para 187, informou o Ministério da Saúde.



Fora dos dados oficiais, há notícias de que o Mato Grosso também não registrou mortes.



4 estados tiveram 1 morte, cada um: Espírito Santo, Maranhão, Pará e Sergipe.



Tiveram 2 mortes: Alagoas, Bahia, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.