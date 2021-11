Bolsonaro revela que deu "pisão" na mulher forte da Alemanha, e que terminaram a noite "um apaixonado pelo outro". Ele descreve:

Terça 02/11/21 - 7h39

O presidente Bolsonaro revelou detalhes de alguns encontros que teve com líderes mundiais na reunião anual da Cúpula do G20:



- Confessou que deu acidentalmente um "pisão"na chanceler da Alemanha, Angela Merkel.



- E explicou: “A conversa com a Angela Merkel foi excelente. Começou naquela tarde, em uma sala com muita gente. Eu dei uns passos em retaguarda e acabei pisando no peito do pé dela. Aí ela olhou para mim e falou: ‘só podia ser você!’ (...)



- Ainda Bolsonaro: E, à noite, quis o destino que ficássemos eu e ela. A Merkel me chamou para conversar por 30 minutos e quase que fomos dançar no meio do salão, um apaixonado pelo outro”.



- Bolsonaro revelou ainda ter conversado com o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, mas disse que não poderia dar detalhes da conversa.