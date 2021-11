Vem aí a venda de combustíveis com entrega em casa, aprovada ontem pela ANP

Sexta 05/11/21 - 7h19

A ANP - Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis aprovou, ontem, alterações nas regras de comercialização de combustíveis no Brasil.



Entre as novidades, está a liberação de delivery: os postos poderão entregar gasolina comum ou etanol em domicílio.



A ANP informou que "toda a entrega será acompanhada em tempo real e georreferenciada".



A nova medida só poderá ser feita até os limites do município onde se encontra o revendedor varejista autorizado.



Os postos que quiserem aderir terão de estar em dia com o Programa de Monitoramento de Qualidade da ANP.