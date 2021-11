Quinta 11/11/21 - 8h52

No início da madrugada dessa quarta-feira (10), a Polícia Militar foi acionada por um homem, de 54 anos, vítima de roubo de automóvel em Monte Azul.

Segundo o solicitante, ele trafegava em um Chevrolet Cruze, cor preta, pela Rua Abílio Cardoso Faria, Centro, quando notou que estava sendo seguido por um Fiat Uno, de cor escura. Em seguida, dois indivíduos saíram do veículo. Um deles, com uma arma de fogo, tipo pistola, em punho, ordenou que a vítima saísse do seu automóvel, vindo a subtrair os seus pertences pessoais: telefone, uma bolsa com notebook e uma carteira com documentos pessoais e cartão de crédito.

A vítima relatou ainda que os dois indivíduos entraram em seu veículo, assumiram a direção e, em seguida, tomaram rumo ignorado.

Durante rastreamento, cerco e bloqueio, policiais militares de Espinosa localizaram e abordaram o Fiat Uno, quando foi constatado que a placa dianteira do veículo tinha sido removida, e que a placa traseira foi alterada com fita isolante.

Ao ser questionado por que a placa do veículo estava adulterada, o suspeito, condutor do automóvel, de 22 anos, admitiu que foi à cidade de Monte Azul para praticar um roubo de veículo, juntamente com dois indivíduos, após o crime ter sido encomendado por um morador de Guanambi (BA). Ainda segundo o suspeito, já haveria um comprador para o automóvel roubado.

O jovem foi preso e encaminhado à Delegacia e o carro dirigido por ele foi apreendido.

A Polícia Militar continua o rastreamento para localizar e prender os outros dois acusados e para recuperar o carro roubado.