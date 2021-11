Mundo dividido: Europa registra manifestações contra medidas que segregam os não vacinados

Segunda 22/11/21 - 6h43

Depois de uma semana em que países europeus aumentaram restrições contra os não vacinados contra a pandemia, a população atingida foi às ruas se manifestar contra.



Entre os países que aumentaram as restrições contra os não vacinados, estão Holanda, Áustria e Alemanha.



Países impuseram lockdowns exclusivos e até mesmo a vacinação obrigatória.



Dezenas de milhares de pessoas inconformadas se manifestantes e se reuniram em pelo menos 7 países contra as restrições.



Foram registrados protestos na Áustria, Suíça, Bélgica, Croácia, Itália, Irlanda do Norte e na Holanda.



Alguns dos protestos tiveram conflitos sérios, com destaque para o de Bruxelas, em que manifestantes dispararam fogos de artifício contra policiais.



Desde que os lockdowns foram implementados e que as vacinas foram introduzidas, pessoas se dividiram - contra e a favor, no mundo inteiro.



A questão é se a liberdade individual prevalece em relação ao bem estar coletivo.



O debate deve seguir por muito tempo.