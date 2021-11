O que falta para o Atlético considerar-se campeão já no próximo domingo

Segunda 22/11/21 - 7h00

Atlético campeão? Especialista já dizem até quando isto ocorrerá:



- A vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, no último sábado, deixou o Atlético muito próximo do título do Campeonato Brasileiro de 2021.



- Os números indicam que o Galo pode sagrar-se campeão já no próximo domingo, 28 de novembro, se vencer o jogo contra o Fluminense.



- Para isso, no entanto, precisará garantir os 3 pontos contra o Palmeiras na terça-feira e torcer para que o Flamengo não derrote o Grêmio durante a semana.