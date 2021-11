Sexta 26/11/21 - 6h33

Divulgação do Samu (todo dia, bem cedo, o Samu divulga seus atendimentos nas últimas horas; por ele, é sempre possível saber se houve, ou não, alguma acontecimento grave recente, especialmente nas nossas estradas). O de agora, das 6h28m:





As unidades do SAMU Macro Norte receberam 801 ligações. Foram realizados 118 atendimentos em toda a Macro Norte e 92 orientações médicas.



Na Macro Norte foram: 80 casos clínicos (2 paradas cardiorrespiratórias), 11 atendimentos de trânsito (6 envolvendo moto), 7 atendimentos psiquiátricos e 2 atendimentos obstétricos.



Em Montes Claros foram: 32 casos clínicos, 6 atendimentos de trânsito (4 envolvendo moto) e 4 atendimentos psiquiátricos.