Polícia Militar, em M. Claros: "A mulher disse que decidiu dormir mais cedo nessa quinta-feira (2) e que acordou após ser golpeada pelo ex-marido"

Sexta 03/12/21 - 9h24

Divulgação da Polícia Militar:





No início da madrugada desta sexta-feira (3), a Polícia Militar foi acionada a comparecer a uma residência na Rua (....), Bairro Vila Campos, em Montes Claros, onde uma mulher, de 41 anos, segundo o solicitante, tinha sido lesionada no pescoço com uma faca pelo marido, de 52.



No local, os militares depararam-se com a vítima ensanguentada sendo ajudada pela vizinha. O suspeito, que tentou cometer suicídio, também foi encontrado ensanguentado no imóvel.



A mulher foi encaminhada ao Hospital Universitário, onde ficou internada para demais procedimentos devido ao corte que sofreu no pescoço.



O homem foi encaminhado ao Hospital Santa Casa, onde constatou-se um ferimento cortante na região cervical anterior. Após sutura e curativos, ele foi liberado.



Ao ser questionada, a vítima relatou que os dois são divorciados, mas que residem na mesma casa devido a dificuldade na partilha do imóvel.



A mulher relatou ainda que tinha uma medida protetiva e que acabou retirando-a para que as filhas tivessem mais contato com o pai.



Segundo a vítima, o homem não aceitava o fim do casamento, começou a ficar mais agressivo, ameaçando-a de morte e dizendo que se mataria em seguida.



A situação se agravou quando ela iniciou um novo relacionamento.



A mulher disse que decidiu dormir mais cedo nessa quinta-feira (2) e que acordou após ser golpeada pelo ex-marido. Em seguida, ela saiu correndo, pediu ajuda a uma vizinha e viu que o homem tinha tentando se matar.



A Perícia da Polícia Civil foi acionada e recolheu, dentro do veículo que estava na garagem da residência, 03 facas que, possivelmente, foram utilizadas no crime; duas delas tinham resquícios de sangue na lâmina.



O acusado foi conduzido à Delegacia de Plantão.