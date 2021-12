Ônibus bate no fundo de carroceria de caminhão, perto de Salinas e tráfego novamente fica prejudicado

Segunda 13/12/21 - 6h53

Um homem de 41 anos ficou ferido depois que o ônibus em que ele estava bater no fundo de um caminhão na BR-251, em Salinas, na tarde desse domingo (12). A vítima foi socorrida pelo SAMU com fratura exposta no membro superior direito, suspeita de fratura de clavícula e costela, corte na face e escoriações pelo corpo. O paciente foi encaminhado para o hospital de Taiobeiras. O motorista do caminhão e outros passageiros não se feriram.