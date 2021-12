77 países já teriam a nova cepa do corona, que se espalha mais depressa, mas com sintomas leves

Quarta 15/12/21 - 6h44



O que há, de fato, sobre a cepa Ômicron, do coronavírus:



- O Diretor-Geral da OMS divulgou, ontem, que a nova cepase espalha mais depressa do que todas as anteriores.



- Ainda que cause sintomas leves, muitos casos podem sobrecarregar o sistema de saúde.



- A OMS disse que só as vacinas não serão suficientes para a proteção.



- Recomenda o uso de máscaras e o distanciamento social.



- 77 países confirmaram casos da nova cepa.



- Nos EUA, a variante Ômicron representa 3% dos casos da COVID.



- Em Londres, são atribuídas a ela 40% das infecções.