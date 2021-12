Em Bocaiúva, na madrugada de sexta-feira, por volta de 03h30m: "No automóvel havia 02 ocupantes, sendo que apenas 01 encontrava-se no interior do veículo ..."

Sábado 25/12/21 - 10h03

Divulgação do Corpo de Bombeiros:Na madrugada desta sexta-feira, por volta de 03h30min, militares do Corpo de Bombeiros, em Bocaiúva, deslocaram para atendimento de ocorrência de colisão de automóvel de passeio e uma carreta na BR 135/ KM 384.No automóvel havia 02 ocupantes, sendo que apenas 01 encontrava-se no interior do veículo preso às ferragens em óbito, sendo necessário por parte dos bombeiros realizar o desencarceramento com uso de ferramentas hidráulicas.Da vítima que se encontrava fora do veículo, o mesmo foi atendido e encaminhado a unidade hospitalar pelos colaborares da concessionaria ECO 135.O condutor da carreta nada sofreu em recorrência do acidente.