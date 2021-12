Nasa lançou hoje - mas da Guiana Francesa, nao longe do Brasil - o telescópio do tamanho de uma quadra de tênis que vai suceder o mitológico ‘Hubble’

Sábado 25/12/21 - 10h23

A Nasa lançou, neste sábado (25), o telescópio James Webb, o maior e mais caro do mundo.



E o lançamento não foi foi nos Estados Unidos: ocorreu na base de Kourou, na Guiana Francesa, por volta das 09h20, no horário de Brasília.



O telescópio é o sucessor do ‘Hubble’, então o mais fantástico, e irá revolucionar a observação do espaço.



O telescópio está dobrado dentro do foguete. Durante a missão, irá se abrindo e montando a estrutura, que é do tamanho de uma quadra de tênis.



Só daqui a 6 meses, fará as primeiras observações.