"Ele estava montado em um cavalo quando foi atingido por um caminhão". O cavalo morreu

Terça 22/02/22 - 7h01

Divulgação do Samu:





O SAMU socorreu um homem de 39 anos em um acidente na comunidade de Vila do Morro, em São Francisco, na noite dessa segunda-feira (21).



Ele estava montado em um cavalo quando foi atingido por um caminhão.



A colisão aconteceu em uma curva e o motorista relatou que, como já era noite e o cavalo tinha a pelagem escura, não o viu na estrada e acabou atingindo a lateral do animal.



O cavalo morreu no local e o cavaleiro foi levado para o hospital de Brasília de Minas com um ferimento grave na cabeça.