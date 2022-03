Escalada das consequências do ataque russo contra a Ucrânia aguarda fim da reunião da ONU, em curso, e negociação bilateral entre os 2 países, na fronteira com a Bielorrússia

Segunda 28/02/22 - 12h36

A escalada das consequências do ataque da Rússia contra a Ucrânia:



- A Assembleia Geral da ONU está reunida agora, em Nova Iorque, para examinar o caso. Embora seja simbólica, sem efeitos práticos, tem enorme repercussão no campo político.



- Para se ter ideia: desde 1950, é 12ª reunião extraordinária desde 1950, nos primórdios da ONU.



- Na fronteira da Bielorússia, representantes da Ucrânia e da Rússia examinam um cessar-fogo.



- O rublo, a moeda russa que já vinha em queda na semana passada, recuou para uma mínima recorde em relação ao dólar e uma queda acentuada de 30% em relação ao fechamento de sexta-feira.



- Para tentar estabilizar a moeda, o banco central da Rússia elevou hoje a taxa de juros de 9,5% para 20% em uma medida de emergência.



- O equivalente ao banco central da Rússia decidiu manter fechado nesta segunda-feira o mercado de ações no país.



- Nas grandes cidades russas, há longas filas na porta dos bancos.



- A população tenta sacar dinheiro diante da crise financeira.



- O sistema bancário pode ficar sem dinheiro – e corre o risco de quebrar.



- Punições do ocidente ao sistema bancário russo foram reforçadas sábado com o anúncio de que a Rússia está fora das transações bancárias internacionais Swift.