Quinta 03/03/22 - 6h16

A Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 57 milhões.



As apostas poderão ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.



A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 4,50.