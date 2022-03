Acumulada há 1 mês, sem vencedor principal em 9 concursos, Mega de quarta-feira terá prêmio que poderá chegar a 107 milhões de reais

Domingo 06/03/22 - 7h32

Mais uma vez, ninguém acertou as seis dezenas da Mega.



O prêmio acumulou pode chegar a R$ 107 milhões no sorteio de quarta-feira (9)



Asdezenas sorteadas foram: 16 – 17 – 18 – 28 – 35 – 47



O principal prêmio da Mega está acumulado há um mês já com 9 concursos sem ganhador do prêmio principal.



A Quina saiu para 155 apostas. Cada uma vai receber R$ 44.541,73.



Já a Quadra saiu para 11.542 apostas, com prêmio de R$ 854,51 cada.