PM pega em Francisco Sá, de volta a Pernambuco, pistoleiro contratado por 10 mil reais para matar homem em São Paulo. A foto da vítima - que escapou por nao ter sido encontrada - viajava com ele no ônibus

Quinta 10/03/22 - 9h06

Divulgação da PM:









Na noite dessa quarta-feira (9), a Polícia Militar foi acionada a comparecer a um posto de combustíveis no km 484 da BR-251, em Francisco Sá, onde um homem, de 24 anos, que vinha sendo monitorado pelo serviço de inteligência da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, estaria no referido no local em um ônibus, apreendido durante fiscalização de trânsito.



Ainda segundo a PM de Pernambuco, o suspeito estaria armado e retornando da cidade de São Paulo (SP) para onde foi com o objetivo de cometer um homicídio, após ser contratado no valor de R$ 10.000,00, mas a vítima não teria sido localizada por ele, conhecido como um ‘matador de aluguel’.





Diante das informações, foi desencadeada pela 11ª RPM uma operação com intuito de localizar e prender o autor.



Ao ser abordado, ele tentou esconder a bolsa debaixo de um travesseiro, mas os policias militares, durante as buscas, apreenderam um revólver calibre .38, carregado com 5 munições, além de outras 10 que estavam em um saco plástico.



Uma fotografia da pessoa que seria vítima do homicídio também estava na bolsa e foi apreendida.



O homem e os materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil.