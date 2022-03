Domingo 13/03/22 - 7h56

A Mega-Sena novamente não teve ganhador no prêmio principal, ontem.



O prêmio, que já estava acumulado em R$ 130 milhões, agora deve pagar R$ 165 milhões no próximo sorteio.



As dezenas sorteadas foram : 03 – 16 – 57 – 23 – 45 – 41