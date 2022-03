Segunda 14/03/22 - 9h20

Divulgação da PM:









Na noite desse domingo (13), a Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Povoado Riachinho, zona rural de Montes Claros, onde um homem, de 51 anos, foi vítima de tentativa de homicídio.



Quando os policiais militares chegaram ao local, encontraram a vítima deitada sobre um colchão com algumas lesões.



Ela relatou que teria ficado fora da residência por aproximadamente uma semana e, ao retornar, percebeu que estavam faltando algumas telhas que estavam guardadas no quintal da residência.



Ainda segundo o relato da vítima, ela procurou o seu vizinho, que disse desconhecer quem poderia ter subtraído os materiais.



O morador informou também que, no momento em que estava descansando dentro da residência, outro vizinho chegou ao local armado com um facão e dizendo:



"Por que você está de conversa com o meu nome?" e, em seguida, o atacou com a arma, causando-lhe ferimentos na perna direita, um corte na orelha esquerda e outro corte na mão esquerda.



A vítima foi socorrida pelo Samu à Santa Casa.



O suspeito, de 42 anos, foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil.