Mega de sábado terá prêmio de 190 milhões de reais. Números 11 - 16 - 31 - 37 - 42 e 51 não teve acertador

Quinta 17/03/22 - 6h05

A Mega-Sena não teve acertadores das seis dezenas.



Os números sorteados ontem foram 11 - 16 - 31 - 37 - 42 - 51.



O próximo concurso, sábado (20), deverá pagar prêmio de R$ 190 milhões.



A quina teve 281 ganhadores e cada um vai receber R$ 51.216,19.



20.541 acertaram a quadra e receberão o prêmio individual de R$ 1.000,90.



As apostas poderão ser feitas até as 19h do dia do sorteio.