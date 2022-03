Polícia Militar: "Um dos suspeitos foi alcançado, mas desobedeceu a ordem de parada. Com isso, ele foi perseguido. Durante a fuga, o jovem perdeu o controle da direção da motocicleta, caiu do veículo e seguiu a pé para um matagal"

Quinta 17/03/22 - 8h37

Zona Rural - Na tarde de terça-feira (15), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à zona rural de Olhos D’água, onde um homem, de 41 anos, foi vítima de roubo em uma estrada vicinal que dá acesso ao Povoado Ribeirão.



De acordo com o relato da vítima aos policiais militares, ela estava se deslocando em sua motocicleta para onde reside e, no trajeto, foi surpreendida por dois autores em uma motocicleta, sem carenagens e placa de identificação.



Ainda segundo a vítima, a dupla, que simulou estar armada, roubou a sua motocicleta, R$ 600,00 em dinheiro, um telefone celular e fugiu sentido à cidade de Olhos D’água.



Um dos suspeitos foi alcançado, mas desobedeceu a ordem de parada.



Com isso, ele foi perseguido. Durante a fuga, o jovem perdeu o controle da direção da motocicleta, caiu do veículo e seguiu a pé para um matagal.



A motocicleta estava com o chassi suprimido, foi apreendida e encaminhada para o pátio credenciado pelo Detran em Bocaiuva.



Em continuidade ao rastreamento, os policiais militares obtiveram informações de que os autores seriam da cidade de Bocaiuva.



A motocicleta roubada foi encontrada com um jovem, de 19 anos, na Rua Feitor Sebastião Caldeira, Bairro São Geraldo, em Bocaiuva. A vítima reconheceu o suspeito e o veículo.



O jovem foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil com o veículo apreendido.



O preso não relatou quem era o seu comparsa no crime e também não falou onde estaria o restante dos objetos roubados.



A Polícia continua os levantamentos para identificar, localizar e prender o outro envolvido.





***



Montalvânia - Na tarde dessa quarta-feira (16), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Rua Newton, centro de Montalvânia, onde uma mulher, de 44 anos, foi vítima de roubo.

A solicitante informou que foi abordada em casa por dois autores armados com um revólver. Após anunciar o assalto, a dupla roubou R$ 1.500,00 em dinheiro, um telefone celular, cartões bancários e documentos pessoais. Eles fugiram em seguida.

Durante o rastreamento, três suspeitos (dois de 19 anos e um de 24) foram localizados e conduzidos à Delegacia da Polícia Civil.



***



M. Claros - Na noite dessa quarta-feira (16), a Polícia Militar Rodoviária, durante patrulhamento, recebeu denúncia de que um veículo Fiat Siena estaria transitando em zigue-zague pela LMG-657, em Montes Claros, colocando outros motoristas em risco.

O veículo foi abordado no km 01 da referida rodovia.

O motorista, de 31 anos, apresentava nervosismo e hálito etílico.

Durante as buscas, os policiais militares encontraram, no interior da caminhonete, uma pistola calibre .380 municiada com 03 cartuchos intactos.

Após o teste com o etilômetro, foi constatado que o motorista estava com alto teor de concentração alcoólica. Com isso, ele teve a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendia, foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil com os demais materiais apreendidos.

O veículo também foi apreendido por não ter sido apresentado motorista para condu