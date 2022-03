Possível novo prefeito de BH, com renúncia iminente do atual, "é doutor honoris causa" em M. Claros - divulga a prefeitura de l. Saiba mais

Sexta 25/03/22 - 9h50



O prefeito Kali, de BH, pode renunciar netsa sexta-feira para ser candidato nas eleições de outubro deste ano.



Se isto ocorrer, seu vice Fuad Nomam ficará no lugar como prefeito de Belo Horizonte.



No site da Prefeitura da capital consta que o vice "é Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)", embora o fato não seja de amplo conhecimento em M. Claros.





FUAD NOMAN



Fuad Noman é bacharel em Ciências Econômicas pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub) e Pós-Graduado em Programação Econômica e Execução Orçamentária. É Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).



Ingressou no serviço público como funcionário de carreira do Banco Central do Brasil. Trabalhou no Tesouro Nacional, foi secretário-executivo da Casa Civil da Presidência da República, diretor do Banco do Brasil e presidente da BrasilPrev. Foi consultor do Fundo Monetário Internacional para o governo de Cabo Verde.



No Governo de Minas Gerais, foi Secretário de Estado de Fazenda, Secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas, Secretário Extraordinário da Copa do Mundo, Presidente da Gasmig e Secretário de Estado Extraordinário para a Coordenação de Investimentos.



Na Prefeitura de Belo Horizonte, foi nomeado pelo prefeito Alexandre Kalil Secretário Municipal de Fazenda, cargo que exerceu de 2017 até 2020, ano em que foi eleito vice-prefeito de Belo Horizonte. É natural de Belo Horizonte e casado com Mônica Drummond. Pai de dois filhos e avô de quatro netos, é autor dos romances “Cobiça” e “O Amargo e o Doce”.