Sábado 26/03/22 - 8h52

A Mega de hoje (26) pagará o prêmio de R$ 90 milhões.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica ou pela internet, no site da Caixa.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.