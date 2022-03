Tombamento de caminhão, com carga de ácido, nesta tarde, fecha a BR-251 e mata passageiro

Terça 29/03/22 - 17h17

Divulgação do Corpo de Bombeiros:No início da tarde desta terça-feira, 29 de março, por volta das 13h30min, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender capotamento de caminhão transportando produtos perigosos, imediatamente foram empenhados recursos como o Helicóptero Arcanjo 01, Viaturas de Salvamento e combate à Incêndio, bem como uma ambulância do SAMU.No local verificou-se que se tratava de um tombamento de caminhão que trafegava sentido Montes Claros x Salinas, estando o mesmo carregado com Ácido Dicloroisocianurico Seco.O acidente ocasionou o bloqueio da BR 251, onde o controle do trânsito ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal.O NEA (núcleo de Emergências Ambientais) foi cientificado.O condutor A.O.V.B.N. de 22 anos, foi socorrido pelo Arcanjo 01, apresentando escoriações, suspeita de fratura na clavícula e hemorragia interna. A vítima do sexo masculino que era passageiro está preso entre às ferragens em óbito. Os trabalhos de para retirada do corpo então em andamento.