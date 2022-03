Homem de 51 anos morre após bater moto contra caminhonete, em Pau D’Óleo, perto de Nova Esperança

Quinta 31/03/22 - 6h51

Divulgação do Samu:



Um homem de 51 anos morreu após colidir a motocicleta que conduzia em uma caminhonete na MG-135, na comunidade de Pau D’Óleo, próximo a Nova Esperança.



A Unidade de Suporte Avançado do SAMU esteve no local para prestar socorro à vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.



A suspeita é de que, com o impacto, o motociclista quebrou o pescoço instantaneamente. Nenhum ocupante da caminhonete se feriu.