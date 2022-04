Assalto em M. Claros: "Os suspeitos não respeitaram a ordem de parada, seguiram em fuga, em alta velocidade, e o carro capotou após o condutor perder o controle da direção"

Sexta 01/04/22 - 9h13



Divulgação da PM:





No início da madrugada desta sexta-feira (1), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à LMG-653, Bairro Alterosa, em Montes Claros, onde um homem, de 34 anos, afirma que foi vítima de roubo.



Segundo a vítima, que transitava de carro pela rodovia, ela teve que parar o veículo porque deparou-se com dois cavaletes obstruindo a pista.



Ao retirar os cavaletes, o motorista foi surpreendido por dois indivíduos, que saíram de um matagal.



Os autores, com armas de fogo, ameaçaram a vítima, roubaram o veículo, R$ 200,00 em dinheiro, documentos pessoais e cartões de bancos.



Durante o rastreamento, policiais militares depararam-se com o veículo roubado nas proximidades da UPA do Bairro Chiquinho Guimarães.



Os suspeitos não respeitaram a ordem de parada, seguiram em fuga, em alta velocidade, e o carro capotou após o condutor perder o controle da direção.



O passageiro conseguiu correr para um matagal.



O condutor, de 21 anos, foi encontrado dentro do veículo.



Devido ao acidente, ele sofreu ferimentos e foi conduzido ao Hospital Universitário, onde foi constatado traumatismo no quadril e na coxa.



Durante buscas, os policiais militares encontraram com o abordado os R$ 200,00 pertencentes à vítima e um telefone celular de sua propriedade.



O preso repassou os dados e o endereço do comparsa, também de 21 anos.



Na residência deste, os policiais militares fizeram contato com a mãe dele, mas o suspeito não foi encontrado.



O veículo foi apreendido e removido para o pátio credenciado pelo Detran.



A Polícia continua em rastreamento para localizar e prender o outro envolvido no roubo.