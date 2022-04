Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Alemanha aparecem como os 5 favoritos na Copa do Catar. Veja quem são os 10 primeiros

Sábado 02/04/22 - 6h35

O Brasil é o favorito na Copa 2022, segundo ranking divulgado pela Data Factory, empresa de estatísticas no esporte.



O Brasil aparece com 11,5% de chances de ser hexacampeão no Catar.



A França vem em segundo e a Argentina em terceiro.







1. Brasil 11,5%

2. França 10,4%

3. Argentina 8,7%

4. Inglaterra 8,1%

5. Alemanha 7,4%

6. Bélgica 7,2%

7. Espanha 7%

8. Países Baixos 5,2%

9. Portugal 5%

10. Uruguai 3,2%