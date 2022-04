Na Avenida Plínio Ribeiro, em M. Claros: "....dois autores se aproximaram dela em uma motocicleta e o garupa, que estava com uma arma de fogo, a ameaçou e exigiu que entregasse o dinheiro"

Segunda 11/04/22 - 9h45



Divulgação da PM:



Na madrugada desse domingo (10), a Polícia Militar foi acionada a comparecer à Avenida Deputado Plínio Ribeiro, Bairro Esplanada, em Montes Claros, onde um homem foi vítima de roubo.



Segundo a vítima, dois autores se aproximaram dela em uma motocicleta e o garupa, que estava com uma arma de fogo, a ameaçou e exigiu que entregasse o dinheiro.



A dupla roubou R$ 200,00 e fugiu.



Durante o rastreamento, os policiais militares encontraram a motocicleta utilizada no crime estacionada em uma rua.



O morador alegou ter emprestado o veículo para o seu irmão.



No local, os militares encontraram indícios de que o abordado tenha participação no crime.



Havia uma blusa com a escrita de Moto Táxi, uma réplica de arma de fogo e parte do dinheiro.



O morador, então, confessou ter participado do roubo juntamente com o outro autor, suspeito de envolvimento em outros crimes praticados da mesma maneira.



O homem, de 28 anos, foi preso e conduzido à Delegacia com os materiais apreendidos.



A Polícia segue em rastreamento para localizar e prender o outro envolvido.