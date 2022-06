Novamente por 3 a 2, STF derruba decisão de ministro seu que devolveu mandato a deputado cassado pelo TSE, por unanimidade

Sexta 10/06/22 - 14h38

Por 3 votos a 2, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal derrubou sentença de ministro da própria corte que suspendeu cassação decidida por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral.



O resultado reverte a decisão do ministro Kassio Nunes Marques que derrubou a condenação imposta pelo TSE.



Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao deputado.



Votaram pela cassação os ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.



Nunes Marques e André Mendonça deram os votos pela manutenção do mandato