Mega de quarta-feira terá prêmio de 52 milhões de reais; ninguém ganhou ontem com os números 11, 16, 17, 41, 46 e 59.

Domingo 12/06/22 - 10h07

Ninguém ganhou a Mega de ontem, com os números 11, 16, 17, 41, 46 e 59.



A quina teve 65 apostas ganhadoras, cabendo a cada uma delas R$ 65.482,06.



E a quadra, com quatro números acertados, registrou 5.432 apostas ganhadoras, com R$ 1.119,38 para cada apostador.



No concurso da quarta-feira (dia15), a Mega deverá pagar R$ 52 milhões a quem acertar as seis dezenas.