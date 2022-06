O choque frontal no km 10, na estrada para Cana Brava, entre Corsa cinza e Pálio branco. 8 pessoas ficaram feridas

Domingo 12/06/22 - 19h10

Divulgação dos Bombeiros:





Equipes de Bombeiros Militares das cidades de Montes Claros/MG e Francisco Sá/MG deslocaram para atendimento de um grave acidente na estrada de Cana Brava na altura, km 10, envolvendo dois veículos.



Ao chegar ao local, as equipes de bombeiros depararam com uma colisão frontal entre dois automóveis (Corsa Wind, cor cinza/ Fiat/Pálio Adventure, cor branca), em que ocasionou oito vítimas, cinco ocupantes (sexo masculino) do corsa com duas presas as ferragens e três já fora do veículo, quatro dessas vítimas (15, 22, 26, 27 anos) apresentavam ferimentos generalizados, inclusive duas com pneumemotórax.



Uma delas estava, aparentemente, com escoriações leves e já havia deixado a cena.



Os três ocupantes do Pálio um homem, 55 anos e duas mulheres, 56, 60 anos) aparentemente, não sofreram lesões.



Após análise da situação, as equipes de bombeiros munidas de equipamentos de proteção individual (EPIs) realizaram a sinalização da via, controlou o risco de incêndio (desligamento dos cabos das baterias e avaliação de vazamento de combustível dos veículos), com uso de técnicas e equipamentos específicos de salvamento terrestre, realizou a remoção das ferragens, liberando, gradativamente, as vítimas que estavam presas no interior do veículo corsa wind.



As ações das equipes ocorreram de forma simultânea, coordenada e integrada.



Uma das vítimas foi conduzida para unidade hospitalar pela aeronave do corpo de bombeiros. Já as outras três por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).