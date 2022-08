Samu: "...devido à gravidade da lesão, o mesmo entrou em parada cardiorrespiratória e faleceu ao dar entrada na unidade hospitalar"

Terça 09/08/22 - 7h21

Divulgado pelo Samu:





Homem morre após ser esfaqueado em Janaúba



O SAMU socorreu um homem ferido com uma facada, na noite dessa segunda-feira (08), no bairro Gameleiras, em Janaúba.



A vítima, que não foi identificada, foi atingida na região do abdômen.



A equipe médica prestou os primeiros socorros ao homem, mas, devido à gravidade da lesão, o mesmo entrou em parada cardiorrespiratória e faleceu ao dar entrada na unidade hospitalar.