Acidente de madrugada, no canal perto da Praça dos Jatobás: "Na oportunidade, foi informado à guarnição BM que no interior do veículo ainda havia uma ocupante do sexo feminino"

Domingo 21/08/22 - 14h28

Divulgação dos Bombeiros:





MONTES CLAROS – MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS ATENDEM OCORRÊNCIA ENVOLVENDO VEÍCULO CAÍDO EM CÓRREGO COM DUAS VÍTIMAS.



Na madrugada deste sábado, 21 de Agosto, por volta das 02h00min, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atendimento de ocorrência de salvamento envolvendo vítimas presa às ferragens.



No local, a guarnição verificou que se tratava de um veículo de passeio que ao transitar pela Avenida Vicente Guimarães, próximo à Praça dos Jatobás, veio a cair dentro do córrego ali existente, a aproximadamente 5 metros de profundidade em relação à pista de rolamento.



Diante do exposto, as guarnições equipadas com os EPI’s específicos, rapidamente isolaram o local, tornando a cena segura e iniciaram a montagem de uma rota com utilização de técnicas de salvamento em altura para acessarem o veículo com a segurança devida, bem como os pacientes.



O condutor já estava deambulando fora do veículo, porém, não conseguiu sair por meios próprios do leito do rio. Na oportunidade, foi informado à guarnição BM que no interior do veículo ainda havia uma ocupante do sexo feminino.



Durante a avaliação BM foi constatado que a paciente não estava presa às ferragens, e sim retida no interior do veículo que permaneceu tombado após a queda.



Utilizando técnicas apropriadas de Salvamento Veicular, a guarnição retirou a porta do veículo, acessou a paciente prestando-lhe os primeiros socorros necessários.



Posteriormente, após imobilizá-las em pranchas longas e em maca tipo envelope, rapidamente as vítimas foram içadas através de um sistema de redução de forças e utilizando uma escada como trilho até a pista de rolamento, onde a Unidade de Suporte Avançado do SAMU assumiu os cuidados sobre os pacientes.



Ressalta-se que técnicas utilizadas pelas equipes proporcionaram maior segurança aos pacientes, evitando o agravamento das lesões.