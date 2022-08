Pela primeira vez, ontem, Portugal permitiu que o coração do Imperador ficasse em exposição pública

Segunda 22/08/22 - 10h13

Sobre o coração de Dom Pedro I, que chega nesta manhã ao Brasil. No Brasil, onde já estão, no Museu da Independência, em S. Paulo, as relíquias completas do imperador:







- O coração de Dom Pedro I (Dom Pedro IV em Portugal) ficou em exposição no salão nobre da igreja Irmandade da Lapa, em Porto, até às 16h deste domingo, 21.



- É a primeira vez que o músculo cardíaco, de quase 188 anos, pode ser visitado pelo público de Portugal.



- O coração saiu da Irmandade da Lapa e foi embarcado para Brasília, na noite de ontem.



- Depois, ficará exposto no mesmo local, no Porto, nos dias 10 e 11 de setembro, quando estará de volta a Portugal.



- É a primeira vez que o coração de D. Pedro I volta ao Brasil.



- Ele morreu em 1834.



- O corpo- menos o coração - está no Monumento da Independência, no Ipiranga.