Ter e criar filho, no Brasil, pode custar de 400 mil reais a 2 milhões, até os 18 anos

Quarta 24/08/22 - 6h56

Dados da natalidade no Brasil, influenciados pela pandemia:



- O número de registros de nascimento no Brasil nos primeiros seis meses de 2022 é o menor para um primeiro semestre desde 2012.



- Foram 1,5 milhão de nascimentos até junho deste ano.



- No mesmo período de 2012, pouco mais de 1,7 milhão de pessoas nasceram.



- A taxa de natalidade ainda precisará de alguns anos para superar os efeitos da pandemia.



- O número de nascimentos no Brasil já apresentava queda há, pelo menos, cinco anos.



- Ter um filho pode custar entre R$ 400 mil e R$ 2 milhões, considerados todos os gastos dos 0 aos 18 anos.



- O custo de R$ 400 mil é estimado para famílias da classe C.



- O valor salta para R$ 900 mil para famílias da classe B, e para R$ 2 milhões entre a classe AB.



- Os custos variam conforme a cidade, classe social e padrão de vida.