Carretas com placa do Mercosul se chocam na BR-251, em Salinas, e motorista de 44 anos morre. O outro, de 56, teve ferimentos graves

Domingo 04/09/22 - 18h31



Divulgação dos Bombeiros:







Na manhã deste domingo, 9º Pelotão de Bombeiros de Salinas foi acionado para atendimento de ocorrência de colisão entre carretas com placa do Mercosul na BR-251, próximo ao Posto Tamburil - Salinas.



Os veículos envolvidos no acidente estavam carregados com sal empacotado para bovinos e rolos de tecido, respectivamente, e com o impacto um deles incendiou.



A colisão vitimou fatalmente o condutor F. J. N de 44 anos, que se encontrava fora de cabine, carbonizado pelas chamas, já outro condutor, G. A. B. de 56 anos sofreu escoriações e TCE grave com otorragia e foi socorrido pela equipe do SAMU de Salinas.



O combate às chamas foi realizado pela equipe de socorro do Pelotão de Bombeiros de Salinas, com apoio do caminhão da Defesa Civil.



Com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, o trânsito foi parcialmente liberado, ficando os veículos e vitima em óbito sob os cuidados dos policiais.



A Perícia técnica da Policia Civil de Taiobeiras foi acionada para realizar os trabalhos investigativos.