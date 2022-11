Novo acidente na BR-135, na manhã desta quarta, entre carreta e dois caminhões. Gestante de 28 anos ficou ferida

Quarta 09/11/22 - 16h59

Divulgação do Samu:



A equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU de Bocaiuva prestou socorro às vítimas de uma colisão entre dois caminhões e uma carreta na BR-135, em Engenheiro Navarro, na manhã desta quarta-feira (09).



Ao todo, três pessoas ficaram feridas, sendo uma gestante de 28 anos que foi atendida pelo SAMU e levada para o hospital de Bocaiuva sentindo dor na região do tórax.



Um homem de 60 anos ficou retido dentro de um dos caminhões e foi retirado pela Eco135; a vítima queixava-se de dor no membro inferior esquerdo.



O senhor foi encaminhado para o hospital de Bocaiuva pela Eco135.



A terceira vítima foi atendida pela equipe da Eco135.