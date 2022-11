Sexta 11/11/22 - 6h40

Galo triunfa para manter vivo o sonho de vaga direta à Libertadores



Com dois de Lucas Fernandes, Botafogo supera o Santos







O Atlético superou o Cuiabá por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (10) no estádio do Mineirão, e mantém vivo o sonho de conseguir uma vaga para a fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores.



Após a vitória em casa, o Galo alcançou a 7ª posição com 55 pontos, mesma pontuação do sexto colocado Athletico-PR. Já o Dourado permanece correndo perigo de cair para a segunda divisão. Com o revés, o Cuiabá continua na 16ª posição com 38 pontos, três a mais do que o Atlético-GO.



A vitória do Atlético-MG foi construída com dois gols de Keno no primeiro tempo e um do chileno Vargas na etapa final.



Vitória no Nilton Santos

Outra equipe a vencer na rodada para se manter viva na luta pela classificação para a Libertadores foi o Botafogo, que bateu o Santos por 3 a 0 no Nilton Santos.



O grande destaque do Alvinegro foi o meio-campista Lucas Fernandes, com dois gols. Tiquinho Soares completou o marcador. Com o triunfo, o Botafogo está na 8ª posição com 53 pontos. Agência cia Brasil