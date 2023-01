Quinta 26/01/23 - 6h40

O SAMU foi acionado para prestar socorro a um homem, de 27 anos, vítima de ferimento por arma de fogo no bairro Cruzeiro, em São João da Ponte, na noite dessa quarta-feira (25).



Quando os socorristas chegaram ao local encontraram a vítima caída ao solo com uma perfuração na cabeça.



A equipe verificou os dados vitais da vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.