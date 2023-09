Mega desta quinta-feira é de 35 milhões de reais

Quinta 21/09/23 - 7h00

AMega-Sena desta quinta-feira (21) oferece um prêmio de R$ 35 milhões para quem acertar as seis dezenas.



No concurso anterior, realizado na terça-feira (19), ninguém acertou as seis dezenas, resultando em um prêmio acumulado.



Para participar, é possível fazer uma aposta mínima de R$ 5, que pode ser feita tanto em lotéricas quanto pela internet até as 19h do dia do sorteio.



A Mega-Sena realiza três sorteios por semana, nas terças, quintas e sábados.



Para fazer uma aposta online, é necessário realizar um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e informar os dados do cartão de crédito.