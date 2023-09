STF altera posição e vai votar a descriminalização do aborto em votação presencial, já com voto favorável da presidente Rosa Weber

Sexta 22/09/23 - 6h43

O ministro Barroso, do STF, solicitou revisão no julgamento da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.



Significa a transferência do caso do plenário virtual para votação presencial.



A análise havia começado na madrugada desta sexta-feira (22) e foi interrompida com o pedido.



Apenas a ministra Rosa Weber, relatora do caso, havia votado a favor da descriminalização.



A ação, apresentada pelo PSOL em 2017, busca decisão do STF sobre a legalidade da interrupção da gravidez, atualmente proibida pelo Código Penal.



Havia expectativa de que algum ministro interrompesse a votação, solicitando mais tempo para avaliar o caso ou pedindo a transferência para o plenário presencial.



A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo e relatora da ação, decidiu agendar a discussão devido à sua aposentadoria compulsória que ocorrerá em 2 de outubro, quando completará 75 anos.



Ao incluir o tema na agenda do plenário virtual, Rosa Weber assegurou que seu voto seria registrado, mesmo que a votação seja concluída após sua aposentadoria.



No seu voto, a ministra Rosa Weber defendeu a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação.