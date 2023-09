Campeã olímpica brasileira de vôlei morre aos 43 anos, em S. Paulo

Sexta 22/09/23 - 6h50

Walewska Oliveira, ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica, faleceu aos 43 anos em São Paulo, em ontem, 21.



As causas da morte não foram divulgadas.



Ela conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim em 2008 pela seleção brasileira feminina e encerrou sua carreira em 2022 no Praia Clube.



Além do ouro olímpico, Walewska conquistou a medalha de bronze em Sidney em 2000 e participou dos Jogos de Atenas em 2004.



Ela também brilhou com o Praia Clube, conquistando a Superliga na temporada de 2017/2018.



Recentemente, lançou uma biografia chamada "Outras Redes" e um documentário intitulado "O Último Ato".



A notícia de sua morte foi lamentada pelo Praia Clube, que eternizou sua camisa número 1 em 2022 em homenagem à atleta.