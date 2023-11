Frente fria se aproxima do oceano e aumenta a esperança de que a onda de calor se dissipe

Quarta 15/11/23 - 7h16

Frente fria se aproxima do oceano, trazendo leve queda nas temperaturas, no Brasil, nesta quarta-feira (15).



Contudo, sem recordes de temperatura, a onda de calor nacional ainda seguirá pelo menos até sexta-feira (17).



A frente fria, dizem os meteorologistas, influenciada pela umidade da Amazônia, causará diminuição temporária nas temperaturas em comparação com os últimos dias.



A onda de calor atingirá seu pico entre quinta e sexta-feira, com 15 estados e o Distrito Federal ainda sob alerta de "grande perigo" devido às altas temperaturas, de acordo com o Inmet.



Apesar da chegada da frente fria e do aumento da umidade, as temperaturas permanecerão elevadas, principalmente nas capitais do Centro-Oeste e Sudeste.



Cidades como Cuiabá e Goiânia enfrentarão máximas de 43°C e 38°C.



Em São Paulo, há previsão de chuva à tarde, com máxima de 37°C, neste feriado nacional pela República.





O Inmet emitiu alertas para baixa umidade em onze estados, classificando alguns em situação de "perigo" e "grande perigo".



Na região Sul, há tempestades previstas para os próximos dias, com rajadas de vento acima de 90 km/h e queda de granizo.



As áreas mais afetadas serão o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com acumulados de chuva superiores a 100 milímetros por dia até quinta-feira (16).