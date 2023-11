Pouco antes da meia-noite: "..um Pit-Bull ou Pit Monster, que corria livremente pela Avenida Governador Magalhães Pinto, especificamente no trevo da Cowan, ocasionando um grande número de chamadas, em virtude do porte físico do animal, bem como o histórico de agressividade...",

Quinta 16/11/23 - 1h45

Divulgado pelos Bombeiros:



Por volta das 23:30 dessa quarta-feira, uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionado atravs do telefone de emergncia 193 para atender a uma ocorrncia envolvendo a captura de um co solto na via publica .



No local a guarnio no soube precisar a raa especfica, pairando dvida quanto a um Pit-Bull ou Pit Monster, que corria livremente pela Avenida Governador Magalhes Pinto, especificamente no trevo da COWAN, ocasionando um grande nmero de chamadas, em virtude do porte fsico do animal, bem como o histrico de agressividade, considerando a raa, visando evitar a possvel consumao de um ataque a pedestres ou a outros animais, ele foi capturado e encaminhado ao Centro de Controle de Zoonozes - CCZ, onde permaneceu sob os cuidados do funcionrio daquela repartio pblica.