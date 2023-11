Temperaturas só deverão recuar mesmo a partir de domingo. 7 estados e Brasília recebem alerta para tempestades

Sexta 17/11/23 - 6h58

Depois de dias de calor, agora há alertas para tempestades devido à aproximação de frente fria.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de "perigo potencial" para tempestades em sete estados e no Distrito Federal.



Chuvas intensas devem continuar nos estados do sul e se espalhar ao longo desta sexta-feira e durante o fim de semana.



Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sob aviso de "grande perigo" devido às tempestades, com risco de alagamentos e deslizamentos em Santa Catarina.



As temperaturas devem cair significativamente apenas a partir de domingo.



Nesta sexta-feira, capitais nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, ainda podem registrar temperaturas próximas aos 40°C.



Há expectativa de queda de até 10 graus nas temperaturas máximas em São Paulo e Rio entre sábado e domingo.



***



