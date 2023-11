Universitário de 25 anos vai ao Rio assistir show de Taylor Swift e é morto em Copacabana por morador de rua, com extenso histórico criminal

Domingo 19/11/23 - 15h02

Na madrugada deste domingo (19), um estudante de Engenharia Aeronáutica, de 25 anos, foi esfaqueado morto durante assalto na Praia de Copacabana, no Rio.



Natural do Mato Grosso do Sul, o universitário estava na cidade com amigos para assistir ao show de Taylor Swift.



O grupo chegou na sexta-feira (17) para explorar a cidade antes do evento marcado para este domingo.



Durante o assalto, o jovem foi atacado e não resistiu aos ferimentos.



A polícia militar do Rio deteve um dos assaltantes após buscas na região.



O segundo suspeito, apontado como autor das facadas, foi identificado, mas permanece foragido.



É um morador de rua, detido por furto e receptação na sexta-feira (17) e liberado pela justiça no mesmo dia.



O suspeito procurado possui um extenso histórico criminal, incluindo roubo, homicídio, porte de arma de fogo, lesão corporal, furto e receptação.



A família do universitário espera a liberação do corpo ainda hoje para transportá-lo a Campo Grande (MS), onde será realizado o velório.