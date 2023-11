Posse será em 10 de dezembro. Pela primeira vez desde 1983, Argentina terá um presidente fora do partido peronista ou da oposição tradicional

Segunda 20/11/23 - 7h29

Pela primeira vez desde a redemocratização em 1983, a Argentina terá um presidente que não pertence ao partido peronista ou à oposição tradicional de centro-direita.



O libertário Javier Milei, estreante na política, conquistou a presidência com a promessa de realizar cortes radicais para reduzir o tamanho do Estado argentino.



Ele derrotou o governista Sergio Massa com uma vantagem histórica, alcançando 55,76% dos votos com 97,7% das urnas apuradas.



A vitória, sem apoio da máquina governamental peronista, representa uma derrota forte para os peronistas, sendo a maior vantagem de um candidato nas eleições recentes na Argentina.



Milei assume a presidência em 10 de dezembro.